У метро "Улица Дыбенко" вспыхнуло такси. Водитель сам потушил машину

О причинах пожара пока ничего неизвестно.

Около четырех часов дня в понедельник, 29 июня, на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков вспыхнуло такси. О загоревшейся машине рассказали очевидцы в соцсетях.

На видео заметно, как водитель бежит к соседней остановившейся машине и, судя по всему, берет у отзывчивого автомобилиста огнетушитель. Мужчина сам тушит моторный отсек с помощью огнетушителя, в один момент к нему присоединяется еще один пожилой автолюбитель. Что стало причиной пожара и были ли в салоне машины другие люди, неизвестно. Немногим позже на место прибыли и пожарные.

В комментариях под постом в соцсети пользователи возмутились тем, что возле горящей машины никто не останавливался и не предлагал помощь.

Я вообще не понимаю, что в нашей стране совсем нет людей? Омерзительно просто. Никто не остановился. НиКТО. Дай бог здоровья тому мужчине в возрасте!!! А всем, кто проехал мимо ума да побольше... И не дай бог, вам оказаться на его месте, когда все проедут мимо. пользователь соцсети

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