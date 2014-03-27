Тайна усыновления чуть не лишила петербурженку права на жилье

Квартира родственницы должна перейти женщине, но ее не хотели признавать членом семьи.

Петербурженка могла лишиться жилья, так как не могла документально подтвердить, что ее мама и тетя – родные сестры. Лилия Ш. обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Петербургу Александру Шишлову.

Много лет женщина жила вместе со своей тетей. Жилье было оформлено по договору социального найма. После смерти родственница переоформить договор должны были на Лилию, но тут возникли проблемы. Заявительнице нужно было доказать, что она является членом семьи. У нее был ордер, в котором значилась фамилия в графе "племянница", но сотрудников отдела вселения и регистрационного учета это не устроило. Согласно законодательству, Лилия должны была предоставить целый перечень документов, которые бы подтверждали, что она является членом семьи умершей. Кроме того, нужно было доказать ведение совместного хозяйства.

Дело в том, что тетя и мама Лилии оказались в детском доме в 1942-м году. Через год одну из них усыновили, и у нее поменялась фамилия и отчество. Все данные были засекречены в связи с тайной усыновления.

После обращения к омбудсмену нужные документы все же удалось получить. Договор, в который Лилия была внесена как член семьи нанимателя, был заключен еще в 2005 году, а Регламент был утвержден только в 2013 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что граждане Туркменистана год не могли вернуться на родину из Петербурга. Они обратились к омбудсмену.

Фото: Piter.TV