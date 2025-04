Таинственное происхождение культового шлема из Саттон-Ху удалось раскрыть благодаря Дании

На штампе для металлообработки, найденном в Дании, изображён конь и воин, которые удивительно похожи на мотивы на шлеме из Саттон-Ху в Англии.

Согласно новой находке, знаменитый шлем VII века из Саттон-Ху в Англии, возможно, был изготовлен в Южной Скандинавии. Эта идея возникла после того, как в Дании был обнаружен бронзовый штамп для обработки металла, на котором изображён воин верхом на лошади. Исследования показывают, что рисунок на прямоугольной печати удивительно похож на изображения всадников на лошадях, выгравированные на металле церемониального шлема, который был найден в 1939 году в англосаксонском захоронении корабля в Саттон-Ху на востоке Англии. Похожие мотивы были найдены на шлемах из Швеции и украшениях из Южной Германии, и учёные предположили, что шлем из Саттон-Ху мог быть семейной реликвией или дипломатическим подарком из этих регионов. Последнее открытие подтверждает, что в то время образ всадника на коне действительно был широко распространён по всей Северной Европе.

Это определённо связано с аристократией. археолог и преисторик Питер Пенц, куратор Национального музея Дании в Копенгагене, в интервью для научного издания Live Science

Эксперт указал, что в те времена и в тех местах от знати ожидалось, что они будут сражаться верхом на лошадях. Марка была найдена на датском острове Таасингё примерно два года назад среди руин мастерской по изготовлению металлических изделий. Сейчас она выставлена в музее.

Шлем из Саттон-Ху представляет собой любопытную смесь североевропейского и римского стилей. Он был воссоздан из сотен фрагментов, найденных на месте раскопок в Саттон-Ху, где также были обнаружены богато украшенные погребальные принадлежности, в том числе музыкальные инструменты, украшения, посуда, оружие и доспехи, из погребальной камеры, построенной на палубе захороненного корабля. Шлем и характерная лицевая маска стали символами англосаксонской культуры, которая сформировалась в Восточной Британии в период раннего Средневековья благодаря переселенцам с территории современных Германии и Дании.

Хотя англосаксонские кузнецы, безусловно, могли изготовить такой шлем, новое открытие подтверждает идею о том, что он был создан за границей, сказал Пентц. По его словам, изображения лошадей и воинов на шлеме из Саттон-Ху не идентичны тем, что на марке, но имеют много общего, в том числе в изображении ушей, грив, носов и хвостов лошадей. Он добавил, что штамп имеет точно такой же размер, как и изображения всадников на лошадях, выгравированные на металлических пластинах шлема из Саттон-Ху, который сейчас хранится в Британском музее в Лондоне.

Эксперты в Англии воодушевлены этой новой поддержкой идеи о том, что культовый англосаксонский шлем, возможно, был создан за границей.

Сходство между мотивами на марке и шлеме "усиливает ощущение того, насколько тесно были связаны военные элиты этого периода в северо-западной Европе. Хелен Гиттос, историк Средневековья из Оксфордского университета в электронном письме для Live Science

Гиттос не участвовала в раскопках в Таасингене, но недавно она опубликовала статью, в которой предположила, что шлем и другие находки указывают на то, что некоторые англосаксонские дворяне сражались в качестве наёмников на стороне Византийской империи.

Археолог из Честерского университета Говард Уильямс, который также не принимал участия в исследовании, сказал, что рисунок на печати — это наиболее близкая из найденных параллелей с мотивами всадника и воина на шлеме из Саттон-Ху. Теперь кажется вероятным, что шлем был изготовлен в Южной Скандинавии в конце VI или начале VII века или что на него сильно повлиял художественный стиль той местности, сообщил Уильямс в электронном письме для Live Science. Он отмечает, что мотивы из Таасингей и Саттон-Ху похожи, но не идентичны, но они отражают популярность дизайна шлемов в этом регионе.

