Растет вероятность того, что астероид, ненадолго угрожавший Земле, врежется в Луну

Согласно новым данным космического телескопа Джеймса Уэбба, огромный астероид, который, как опасались, может столкнуться с Землёй, теперь с вероятностью почти 4% врежется в Луну. Астероид, который, как считается, способен сравнять с землёй целый город, в феврале установил новый рекорд, показав самый высокий шанс — 3,1% — столкновения с нашей планетой, который когда-либо измеряли учёные.

Сообщество по защите Земли от астероидов приступило к действиям, и дальнейшие наблюдения быстро исключили вероятность того, что астероид под названием 2024 YR4 столкнётся с Землёй 22 декабря 2032 года. Однако вероятность того, что вместо этого он врежется в спутник Земли, неуклонно растёт. По данным от американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике, после того, как в прошлом месяце телескоп "Уэбб" направил свой мощный объектив на астероид, вероятность столкновения с Луной составляет 3,8 процента.

Вероятность того, что астероид не столкнётся с Луной, составляет 96,2% официальное заявление NASA, опубликованное 3 апреля

Ричард Мойссл, глава отдела планетарной защиты Европейского космического агентства, сообщил иностранному изданию AFP, что этот показатель соответствует их внутренним оценкам, которые составляют около четырех процентов. Новые данные от аппарата Уэбба также пролили свет на размер космического камня, который, по предварительным оценкам, составлял от 40 до 90 метров (от 131 до 295 футов). Сейчас считается, что его высота составляет от 53 до 67 метров, примерно как у 15-этажного здания. Этот момент важен, потому что это больше 50-метрового порога для активации планов планетарной обороны.

Если бы у астероида всё ещё был шанс столкнуться с Землёй более чем в 1%, то разработка одной или нескольких миссий по отклонению уже началась бы. Ричард Мойссл, глава отдела планетарной защиты Европейского космического агентства (ЕКА)

Существует множество идей о том, как Земля могла бы защититься от приближающегося астероида, включая ядерное оружие и лазеры. Но только один из них был испытан на реальном астероиде. В 2022 году миссия NASA DART успешно изменила траекторию безвредного астероида, врезавшись в него космическим аппаратом.

"Прекрасная возможность"

Хотя никто не хотел бы проверять защиту Земли на потенциально очень разрушительном астероиде 2024 YR4, многие учёные надеются, что он столкнётся с Луной. Глава ЕКА отметил, что возможность наблюдать за крупным столкновением с Луной действительно представляет интерес с научной точки зрения. Такое событие может предоставить целый ряд сведений, которые будут "ценны для планетарной обороны. В интервью научному изданию New Scientist учёный-космонавт из Кентского университета в Великобритании Марк Бёрчелл сказал о том, столкновение с Луной было бы "отличным экспериментом и прекрасной возможностью".

Измерения, проведённые "Уэббом" с помощью тепловизора, показывают, что этот космический камень "не обладает свойствами, наблюдаемыми у более крупных астероидов. Вероятно, это связано с его быстрым вращением и отсутствием мелкозернистого песка на поверхности. официальное заявление Европейского космического агентства

Больше информации специалисты получат в тот момент, когда телескоп Уэбба снова понаблюдает за астероидом в следующем месяце.

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Источник: 2025 AFP