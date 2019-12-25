На пребывание от 90 до 270 дней нужно обратиться за получением Специальной туристической визы.

Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что россияне перед поездкой в Таиланд должны будут оформить сертификат о въезде в страну на сайте тайского посольства в РФ. Правило установило министерство туризма азиатской страны.

Виза не потребуется российским туристам, которые хотят посетить Таиланд сроком менее 30 дней. Тем, кто хочет провести там до 90 дней, нужно подавать заявку на на оформление TR визы. На пребывание от 90 до 270 дней нужно обратиться за получением Специальной туристической визы.

Ранее мы писали, что Таиланд в ближайший год планирует отказаться от массового туризма.

Фото: pixabay.com