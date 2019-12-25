Таблички с отметками наводнений вернули в Петропавловскую крепость

Одна из пяти табличек посвящена разрушительному наводнению 1824 года.

Таблички с отметками примечательных наводнений в истории Петербурга вернули в Петропавловскую крепость. Пять памятных досок снова появились в Невской арке Петропавловской крепости. Об этом 29 ноября Piter.tv рассказали в пресс-службе государственного музея истории Северной столицы. В музее отчитались о завершении работы над воссозданием так называемой "летописи петербургских наводнений".

На свои исторические места вернулись доски с отметками наводнений 1924 и 1975 годов, восстановлена историческая (цветная) окраска линий, показывающих уровень подъема воды в 1752, 1777 и 1788 году, возвращена разметка на футшток. Одна из пяти табличек посвящена разрушительному наводнению 1824 года, "воспетому" в поэме Александра Сергеевича Пушкина "Медный Всадник".

Ранее мы сообщали о том, что на выставке в Петропавловской крепости покажут плакаты военного времени.

Фото: Пресс-служба ГМИ СПб