Плакаты военного времени покажут на выставке в Петропавловской крепости

Один из разделов расскажет, как отмечали День Победы в Ленинграде с 1945 по 1995 год.

В Петербурге на выставке в Петропавловской крепости покажут плакаты военного времени. Об этом сообщили в комитете по культуре.

Отмечается, что коллекцию плакатов дополнят фотографии, предоставленные Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов. Также на выставке представят скульптурные произведения из собрания Государственного музея городской скульптуры Петербурга.

Также на экспозиции представят коллекцию послевоенных тиражированных плакатов ко Дню Победы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не будет новогоднего салюта.

Фото:Piter.TV