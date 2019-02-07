Таблички с именами жертв политических репрессий вернут на дом на улице Рубинштейна

Они остались в целости.

Памятные таблички с именами жертв политических репрессий вернут обратно на дом №23 на улице Рубинштейна, с которого они были сняты местными жителями. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Сейчас дом ремонтируется, после чего в течение 2-3 недель он привинтят на место. Однако есть вероятность, что жильцы вновь захотят их снять. На законодательном уровне этот вопрос пока не проработан.

Напомним, 16 памятных табличек демонтировали с дома Довлатова в октябре 2020-го года. Их сняли жильцы и отнесли в управляющую компанию ООО "ЖКС Северо-Запад". По каким причинам это было сделано ― не известно. Все люди, чьи имена были выгравированы на табличках, были реабилитированы.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов подчеркнул, что у государства есть официальная политика по этому вопросу: она исходит из недопустимости оправдывать репрессии. По его словам, проект "Последний адрес", в рамках которого и были установлены таблички, это народный проект, и он заслуживает внимания со стороны государства.

Фото: Борис Вишневский / Telegram