Таблички "Последнего адреса" в память о репрессированных немцах установили на Измайловском проспекте

Инициативу предложили потомки репрессированной семьи, поддержанные гражданской инициативой

В воскресенье, 17 декабря, на фасаде дома №19 по Измайловскому проспекте установили три таблички "последнего адреса" в память о людях, ставшим жертвами политических репрессий во времена СССР. Об этом пишет mr-7.ru.

Так, на табличках выгравированы имена Марты Май, Эрнеста и Вольдемара Зейделей — членов семьи российских немцев. Инициативу по установке памятных знаков предложили их потомки, поддержанные гражданской инициативой. Известно, что Вольдемар и Эрнест Зейдели были реабилитированы только в 1957 году, а Марта Май — лишь в 1989 году.



На обратной стороне табличек указаны контакты представителей гражданской инициативы. Такой шаг был предпринят для устранения проблемы частого исчезновения этих памятных знаков.



Ранее стала известна дата открытия памятной доски Ленинградского рок-клуба.

Фото: Citywalls.ru