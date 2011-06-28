Стала известна дата открытия памятной доски Ленинградского рок-клуба

В день открытия таблички запланирован концерт, к участию в котором намерены привлечь певицу Женю Любич и группу "Пикник".

Памятную доску в честь Ленинградского рок-клуба на доме №13 по улице Рубинштейна намерены установить 2 октября. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в комитете по культуре Северной столицы.

По данным ведомства, торжественное открытие будет организовано администрацией Центрального района и товариществом "Свободная культура" при содействии комитета. Доска выполнена из бронзы: её создали в американской кузнице, опираясь на рисунок художника, который выиграл специальный конкурс, но пожелал остаться неизвестным. По последним данным, доска уже прошла таможенный контроль и отправлена в Петербурга. Как подчеркнул основатель рок-группы "Санкт-Петербург" Владимир Рекшан, в день открытия таблички запланирован концерт, к участию в котором намерены привлечь певицу Женю Любич и группу "Пикник".

Добавим, что Ленинградский рок-клуб работал в 1980-1990-х г.г. За создание памятной таблички в честь этого культового места выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и депутат Государственной думы Сергей Боярский.

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Фото: ВКонтакте / Ярослав Костров