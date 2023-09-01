В Петербург из Екатеринбурга прибыл трамвай "Достоевский"

В Петербурге прибыл и успешно разгружен первый трехсекционный низкопольный вагон с весом впечатляющих 38 тонн для Трамвайного парка №3 в Петроградском районе.

Автомобильный транспорт с тщательно организованным конвоем и трейлерами доставил вагон от стен АО "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге до Северной столицы, а с помощью мощного крана транспортное чудо было установлено на рельсы в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Этот трехсекционный двухкабинный вагон, получивший "петербургское имя" – "Достоевский", с весом в 38 тонн станет важным пополнением для Трамвайного парка №3 в историческом Петроградском районе. Он начнет свои регулярные курсирования по улицам этого уникального исторического района, где каждый камень хранит свою историю.

До появления "Достоевского" на рынке не было аналогов подобных низкопольных вагонов, а для исторического Петроградского района это стало настоящим открытием.

Помочь в создании этой технической жемчужины удалось благодаря компьютерной модели, созданной с нуля. Она позволила провести точные расчеты и разработать вагон, способный маневрировать на узких и извилистых участках пути, сохранив при этом комфорт и безопасность для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Петербург отправили первые ретро-трамваи.

Фото: администрация Петербурга