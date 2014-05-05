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В Петербург отправили первые ретро-трамваи
Сегодня, 13:03
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В Петербург отправили первые ретро-трамваи

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Вместимость нового трамвая составляет 246 человек.

В Петербург отправили первый вагон трамвая 71-431Р, выполненного в стиле советской модели ЛМ-57. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Отмечается, что ретро-трамвай будет оснащен системой активной безопасности и контроля бодрствования водителя. Вагон разработан с учетом инфраструктурных особенностей Северной столицы. Вместимость нового трамвая составляет 246 человек.

По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, Петербург в рамках госконтракта получит 54 новых состава: 12 трамваев модели 71-421Р "Довлатов" и 42 вагона модели 71-431Р "Достоевский".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге до конца августа закроют трамвайное движение по проспекту Культуры.

Фото: rostec.ru

Теги: ретро-трамваи, ростех, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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