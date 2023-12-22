Зарубежный табачный производитель в Петербурге сменил название

Европейская компания приняла решение оставить российский рынок после введения иностранных санкций в 2022 году, однако российский бизнес не прекратил свое существование и был передан местному топ-менеджменту.

С 22 декабря 2023 года ОАО "Бритиш Американ Тобакко — СПб" (ОАО "БАТ-СПб"), ранее принадлежавшее одноименному британскому табачному концерну, изменило свое название на ОАО "И.Т.М.С." Об этом свидетельствуют данные реестра "Контур.Фокус".

Европейская компания приняла решение оставить российский рынок после введения иностранных санкций в 2022 году, однако российский бизнес не прекратил свое существование и был передан местному топ-менеджменту. Согласно данным ЕГРЮЛ, новым владельцем бизнеса стала компания BFI Holding из Абу-Даби. В свою очередь, "Бритиш Американ Тобакко Интернэшнл Юроп" больше не является владельцем российской компании.

Как сообщили в "БАТ Россия", все торговые марки, которые используются в настоящее время, остались собственностью российского бизнеса. Среди них такие бренды, как Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall, "Ява", "Ява Золотая", технологии нагревания табака Glo и стики Neo.

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