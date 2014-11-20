ТЮЗ им. Брянцева вернул QR-код и продолжит работу 10 ноября

Из-за болезни одного из актеров ТЮЗ внес коррективы в афишу ближайших дней.

В среду, 10 ноября, ТЮЗ им. Брянцева возобновит работу. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе театра.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле вернул ТЮЗу QR-код. Он позволяет театру вновь начать работать.

В пресс-службе ТЮЗа, напомнили, что правила посещения остаются прежними: сотрудники театра будут следить за соблюдением масочного режима, проверять на входе QR-коды и не допускать организованные детские группы.

Добавим, что из-за болезни одного из актеров ТЮЗ внес коррективы в афишу ближайших дней. Так, 10 ноября вместо спектакля "Ромео и Джульетта" состоится спектакль "Алые паруса", 11 ноября вместо спектакля "Мещане" состоится спектакль "Отцы и дети", а 12 ноября вместо спектакля "Антигона" зрителям покажут спектакль "Зимняя сказка".

Напомним, что работу театра приостановили после проверки. По словам руководителя театра, комиссия посетила спектакль утром 3 ноября. Проверяли наличие масок, запасы средств индивидуальной защиты на складе, оценивали эффективность проверки QR-кодов на входе. Только в пятницу, 5 ноября, стало известно, что театр придется закрыть.

Фото: pexels

