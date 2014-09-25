Стало известно, почему ТЮЗ лишился QR-кода

Спектакли приостановили до 10 ноября в связи с выявлением ковидных ограничений.

В Санкт-Петербургском ТЮЗе имени А.А. Брянцева временно запретили показы постановок. Ограничение ввели из-за нарушений, которые нашли представители комитета по культуре при проверке театра. Об этом сообщили на портале "78.ru" со ссылкой на директора организации Светлану Лаврецову.

По словам руководителя театра, комиссия посетила спектакль утром 3 ноября. Проверяли наличие масок, запасы средств индивидуальной защиты на складе, оценивали эффективность проверки QR-кодов на входе. Только в пятницу, 5 ноября, стало известно, что театр придется закрыть.

ТЮЗ планирует открыть двери для зрителей 10 ноября. В этот день состоится спектакль "Ромео и Джульетта".

Ранее на Piter.tv сообщили, что комитет по культуре Петербурга намерен отозвать QR-код у театра "Буфф".

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