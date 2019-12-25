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Комитет по культуре Петербурга намерен отозвать QR-код у театра "Буфф"
Сегодня, 14:15
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Комитет по культуре Петербурга намерен отозвать QR-код у театра "Буфф"

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Ведомство подготовило обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода.

Комитет по культуре Петербург требует отозвать QR-код у театра "Буфф". Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. 

Во вторник, 2 ноября, в стенах театра прошел спектакль "Примадонны". Комитет узнал, что на входе в театр у посетителей не измеряли температуру, в фойе кассового зала не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима. Также в театре работал буфет. 

Ведомство подготовило обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организацией исполнять стандарты безопасной деятельности. 

Ранее мы писали, что петербуржцам упростили порядок получения QR-кодов о вакцинации.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга; wikipedia.org

Теги: qr-код, буфф, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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