Комитет по культуре Петербурга намерен отозвать QR-код у театра "Буфф"

Ведомство подготовило обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода.

Комитет по культуре Петербург требует отозвать QR-код у театра "Буфф". Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 2 ноября, в стенах театра прошел спектакль "Примадонны". Комитет узнал, что на входе в театр у посетителей не измеряли температуру, в фойе кассового зала не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима. Также в театре работал буфет.

Ведомство подготовило обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организацией исполнять стандарты безопасной деятельности.

Ранее мы писали, что петербуржцам упростили порядок получения QR-кодов о вакцинации.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга; wikipedia.org