TWP: Трамп был лишен возможности начать ядерную войну из-за решения генерала Милли

Экс-глава Белого дома недоволен публикацией о возможных нарушениях со стороны американского генерала.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал государственной изменой возможные контакты главы Комитета начальника штабов Вооруженных сил США с Китаем. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала Newsmax. Он прокомментировал сведения о том, что генерал Марк Милли мог контактировать с Пекином.

Если данные о том, что он связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке или о готовящейся атаке, окажутся правдой, то это государственная измена. Множество людей позвонили мне сегодня, сказав о том, что это измена. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что скандал произошел после публикации журналистов из The Washington Post. Газета разместила выдержки из готовящейся к публикации книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда. В ней будет говориться о том, что Милли считал Трампа в последние месяцы пребывания на посту американского президента психически неуравновешенным, поэтому тайно связывался с КНР ради предотвращения возможного вооруженного конфликта. Он якобы имел диалог с главой Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном.

Пентагон обвинил разведку США в неточных прогнозах по развитию ситуации в Афганистане.

Фото: Белый дом