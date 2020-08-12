ТВ Белоруссии рассказало о фактах причастности штаба Бабарико к "беспорядкам"

Бабарико был задержан 18 июня и с тех пор находится под стражей.

Белорусский телеканал "Беларусь-1" рассказал о фактах причастности штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико к "беспорядкам" в одном из своих новостных выпусков.

Отметим, Бабарико был задержан 18 июня и с тех пор находится под стражей.

В выпуске официальный белорусских новостей рассказали, что члены штаба Бабарико "организовывали, координировали и финансировали массовые беспорядки в республике, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка".

Сообщается, что четыре координатора массовых акций задержаны. В новостях также рассказали, что среди участников протестов были граждане России, Польши и Украины. Сейчас милиционеры проверяют версию о подкупе протестующих. Якобы накануне задержали так называемого "кассира", у которого обнаружили около 10 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что в Белоруссии задержаны организаторы массовых беспорядков.

Видео: TG / NEXTA live