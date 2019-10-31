ТСЖ обязали пересчитать квитанции жильцов дома на Пулковском шоссе

Жители Московского района обратились в прокуратуру.

Жители дома №13 корпус 5 на Пулковском шоссе сообщили о незаконном выставлении квитанций на оплату жилищных коммунальных услуг. Прокуратура Московского района провела проверку.

Было установлено, что товарищество собственников жилья допустило грубые нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Дело в том, что жильцам необоснованно выставили квитанции за оплату ЖКУ. Управляющей организацией было выбрано ТСЖ "Пулковское шоссе 13-5", однако плату взимает ООО "Управляющая организация "Профсервис".

Прокуратура потребовало прекратить незаконную деятельность по начислению платы, ситуация находится на контроле.

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Фото: ВЦКП