"Тосочки" будут размещены в Южном военном округе.

Российские системы ТОС-2 получили уникальные комплексы обороны. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны России. По данным СМИ, первыми огнеметные системы получат военнослужащие Южного военного округа.

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Колесные термобарические огнеметы за 3-4 года должны заменить использующиеся в ЮВО гусеничные системы "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, что размещение новой "Тосочки" станет московским сигналом для стран, которые пытаются создать России проблемы на южном направлении.

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Фото: Минобороны России