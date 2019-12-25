На ТНТ стартовал кастинг в девятый сезон шоу "Холостяк"

В этот раз участие в шоу примут два жениха. Их имена пока держатся в секрете.

ТНТ проводит кастинг в девятый сезон шоу "Холостяк". Заполнить анкету на официальном сайте телеканала может любая желающая девушка.

На втором этапе кастинга с девушками свяжутся продюсеры проекта и пригласят на скайп-разговор. Таким образом попасть в проект можно из любой точки, не выходя из дома.

В девятом сезоне "Холостяка" правила немного изменились. В этот раз участие в шоу примут два жениха. Их имена пока держатся в секрете. Таким образом девушки также получат возможность выбора. Каждая из участниц сможет выбрать, с кем из двух главных героев будет выстраивать отношения.

ТНТ просят девушек проявить бдительность и остерегаться мошенников. Кастинг проводится только на официальном сайте телеканала и является совершенно бесплатным.

Фото: пресс-служба ТНТ