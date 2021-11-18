Продолжение сериала "Универ" выйдет на ТНТ 6 декабря

Действие развернется спустя 10 лет после событий, показанных в "Универе. Новая общага".

Стала известна дата выхода сериала "Универ. 10 лет спустя". Продолжение популярного ситкома появится в эфире ТНТ 6 декабря. Эта информация звучит в новом трейлере сезона.

В первых сериях зрителям напомнят, чем закончился "Универ. Новая общага". После сюжет перенесется на 10 лет вперед. За это время жизнь героев кардинально изменится. Яна официально разведется, Маша Белова увидит на тесте на беременность две полоски, а Мартынов окончательно сопьется.

В продолжении сериала снялись Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Арарат Кещян, Анна Кузина, Александр Стекольников и другие актеры. Также зрители увидят на экранах новых героев в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого. Серии будут длиться по часу, к традиционному жанру комедии добавятся элементы драмы.

Ранее петербуржцам показали сериал "Вне себя" о финансисте с редким психическим расстройством.

Видео: Instagram / annakhilkevich