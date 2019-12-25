ТНТ объявил конкурс на идеальное семейное фото

Его надо разместить в социальных сетях.

Телеканал "ТНТ" объявил конкурс на лучшее семейное фото. Разрешается сделать новое или же использовать архивное фото.

Разместить снимок можно любым удобным способом: сделать новый пост в социальных сетях или поставить тэг #ИдеальнаяСемьяТНТ на старом, опубликовать Stories, прислать в личные сообщения в официальную группу "ТНТ" в любой соцсети.

Организаторы отмечают, что приветствуются самые безумные и безбашенные фотокарточки вашей семьи. Рекламные фото приниматься не будут.

Также зрителям напоминают, что 30 ноября в 20:00 на телеканале стартует новый комедийный сериал "Идеальная семья". В нем вы познакомитесь с семьей Соколовых, которая по странному стечению обстоятельств попала в реалити-шоу.

Ранее Piter.TV опубликовал трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби".

Фото: pixabay.com