Петербургский актёр Никита Волков сыграет главную роль в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Все фанаты романтических комедий с нетерпением ожидали анонса о кастинге для российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Теперь же стало известно, кто окажется в ролях Серкана и Эды - главных героев этой истории.

Петербургский актёр Никита Волков получил почетную возможность сыграть Серкана. Его игровой партнер по этому проекту - латвийская актриса Лиана Гриба, которая примет на себя роль Эды. Об этом рассказал телеканал ТНТ.

Особенностью российской версии станет небольшое изменение в именах главных героев. Так, в роли Серкана Градского будет выступать Сергей Градский, а героиня Эда переименуется в Сашу Гордееву.

Оригинальный турецкий сериал "Постучись в мою дверь" завоевал сердца зрителей не только в Турции, но и в других странах. Его популярность привела к выпуску второго сезона в 2021 году. Сейчас фанаты ожидают с нетерпением российской версии, чтобы насладиться знакомым сюжетом, персонажами и, конечно же, сражениями сердец.

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Фото: онлайн-кинотеатр Okko