Петербургский актёр Никита Волков сыграет главную роль в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Петербургский актёр Никита Волков получил почетную возможность сыграть Серкана. Его игровой партнер по этому проекту - латвийская актриса Лиана Гриба, которая примет на себя роль Эды. Об этом рассказал телеканал ТНТ.
Особенностью российской версии станет небольшое изменение в именах главных героев. Так, в роли Серкана Градского будет выступать Сергей Градский, а героиня Эда переименуется в Сашу Гордееву.
Оригинальный турецкий сериал "Постучись в мою дверь" завоевал сердца зрителей не только в Турции, но и в других странах. Его популярность привела к выпуску второго сезона в 2021 году. Сейчас фанаты ожидают с нетерпением российской версии, чтобы насладиться знакомым сюжетом, персонажами и, конечно же, сражениями сердец.
Ранее сообщалось, что культовый криминальный боевик "Бумер" отмечает 20-летие
Фото: онлайн-кинотеатр Okko
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