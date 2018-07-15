В порту Бронка построят транспортно-логический центр за 10,6 млрд рублей

Проект включает в себя более семи километров магистральной железнодорожной инфраструктуры.

В порту Бронка построят одноименный транспортно-логический центр (ТЛЦ) за 10,6 млрд рублей. Его планируют разметить в районе порта и железнодорожной станции. Проект включает в себя более семи километров магистральной ж/д инфраструктуры, вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады и сервисные пункты. Все это разместят на площади более 310 тыс. кв. метров, сообщил "Интерфакс" с ссылкой на пресс-службу "Бронка групп".

Первый этап строительства за 6,2 млрд рублей планируют завершить в 2022, а полное развитие обеспечат к 2024 году. ООО "ТЛЦ Бронка" не будет привлекать государственное финансирование и обеспечит строительство собственными и заемными средствами.

Напомним, что многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) "Бронка" находится на южном побережье Финского залива. По плану он будет включать в себя контейнерный терминал, терминал накатных грузов и указанный логистический центр.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургский завод "Звезда" хочет расторгнуть с КМЗ крупный контракт на производство корабельных двигателей.

Фото: port_bronka / Instagram