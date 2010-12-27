Петербургский завод "Звезда" хочет расторгнуть с КМЗ крупный контракт на производство корабельных двигателей

Руководство "Звезды" заподозрило, что партнер не укладывается в назначенный срок до конца 2019 года.

Петербургское предприятия по производству дизельных двигателей ПАО "Звезда" хочет расторгнуть с ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) договор на поставку трех дизельных двигателей для малых ракетных кораблей. Арбитражный суд назначил заседание на 29 августа 2019 года, сообщил "РБК" с ссылкой на картотеку судебных дел.

Руководство "Звезды" заподозрило, что партнер не укладывается в назначенный срок до конца 2019 года. Это ставит под угрозу договор о сроках сдачи продукции между "Звездой" и АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького". В свою очередь, в КМЗ рассказали, что не получили всю нужную документацию для проекта и аванс за работы. Такое поведение на заводе расценили как недобросовестную конкуренцию и теперь ждут решение арбитражного суда.

Напомним, что изначально "Звезда" самостоятельно занялась производством двигателей для малых ракетных кораблей. Но сроки затянули, из-за чего на ПАО подало в суд судостроительное предприятие "Пелла". Тогда Министерство обороны рекомендовало заключить контракт с КМЗ, который подписали в декабре 2018 года. Общая сумма двигателей составила 410 млн рублей, а размер аванса для КМЗ установили в 185 млн рублей. "Звезда" должна была перечислить деньги в конце апреля 2019 года.

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