Фонтанка: в небе над Ломоносовским районом сбит беспилотник на низкой высоте

Появились первые подтверждения взрывов в небе над портом Бронка.

В СМИ появились подробности инцидента, который произошёл после 19 часов в небе над Ломоносовским районом. Ранее мы писали, что очевидцы сообщали о двух взрывах в небе над портом Бронка. Как узнали журналисты "Фонтанки", речь действительно идёт о работе систем ПВО по неустановленной цели. Издание также уточнило, что сбитие произошло над водами Финского залива.

По предварительным данным, БПЛА был замечен на низкой высоте, была дана команда на поражение. Сработал зенитно-ракетный комплекс, расположенный в Ломоносовском районе Ленобласти. Фонтанка, интернет-СМИ

В то же время администрация Петродворцового района в данный момент не готова комментировать случившееся. Хотя чиновники и подтвердили журналистам факт массовых сообщений о взрывах со стороны жителей.

Фото: Kandinsky 3.0

