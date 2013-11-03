ТИК №18 отказал в участии в выборах правозащитнице Ксении Михайловой

За регистрацию проголосовал только один человек.

Территориальная избирательная комиссия №18 в Петроградском районе отказала в регистрации на участие в выборах в ЗакС Петербурга члену "Яблока" Ксении Михайловой. Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

За регистрацию выступил только один человек из двенадцати. По версии избиркома, Михайлова не подала в комиссию справку о расходах несовершеннолетних детей. В "Яблоке" утверждают, что полный пакет документ документов был подан в конце июля.

Уже позавчера было понятно, какое будет вынесено решение и сегодняшнее заседание было лишь необходимой формальность. Я считаю это решение незаконным. Еще на стадии принятия документов ТИК пытался оформить их принятие с грубым нарушением. сказала правозащитница.

Ксения Михайлова намерена обжаловать решение в суде. Она планирует баллотироваться по округу №3.

Ранее избирком в Петербурге снял с выборов Ирину Фатьянову.

Фото: пресс-служба "Яблока"