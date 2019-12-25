Российский оператор связи расширил зону покрытия 4G-сетей в Ленобласти

Скоростной мобильный интернет стал доступен в новых районах Ленинградской области.

Новые базовые станции оператора связи TELE2, появились в пригородах Санкт-Петербурга и ряде дачных поселков Ленинградской области. Пресс-служба компании рассказывает, что емкость сетей намеренно наращивалась к началу дачного сезона с учетом возросшей потребности жителей области в скоростном интернете и надежном покрытии.

Многие петербуржцы в течение пандемии привыкли к дистанционному режиму работы и продолжают работать удаленно даже выбираясь за город и на дачи. Трафик в пригороде и дачных районах многократно увеличился, и скорее всего, продолжит расти и в новом сезоне.

Способствовать комфортной работе на даче должны новые станции в Шушарах, Мурино, Красном селе, Парголово, Колпино, новое оборудование в Сертолово, Кингисеппе, Выборге, Тихвине, Киришах, Гатчине. Емкость сетей увеличилась во многих СНТ, коттеджных посёлках и деревнях: Ропше и Большой Ижоре, Посадниковом острове, Пудости, Трубниковом Бору, Орехово, Колтушах, Белоострове, Грузино, Дунае, Мшинской.

Оборудование с поддержкой 4G установили в 48 новых населенных пунктах. Усовершенствованию подверглось 17% действующих станций.

О развитии 4G-сетей в Ленинградской области рассказывал и другой крупный оператор сотовой связи.

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