ТЭК взыскала с УК в Приморском районе задолженность в 145 млн рублей

Управляющая компания должна была заявить о банкротстве еще три года назад, в 2017 году.

Как стало известно в понедельник, 27 июля, одна их петербургских управляющих компаний должна за тепловую энергию больше 114 миллионов рублей.

Так, к концу 2018 года компания ООО "УК Домокомфорт" задолжала ресурсоснабжающим организациям, что стало основанием признать УК банкротом в 2019 году. Общается, что общая сумма долгов составила 145 миллионов рублей. Также стало известно, что УК должна была подать заявление о банкротстве еще в 2017 году, но по каким-то причинам этого не сделала. ТЭК обратилось в суд, который удовлетворил заявление о привлечении руководство ООО "УК Домкомфорт" к субсидиарной ответственности.

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК" начала проверку труб в двух районах Петербурга.

Фото: pixabay