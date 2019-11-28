Специалисты призывают горожан не приближаться к месту вытекания воды.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что ГУП "ТЭК" начала проверку труб в двух районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В компании отметили, что сегодня специалисты проверят на прочность трубы в Кировском районе и в Красногвардейском районе. Во вторник, 28 июля, эксперты проведут диагностику в Выборгском и Калининском районах. Далее 30 июля проверка ожидается и в Невском районе.

Горожан просят не приближаться к месту вытекания воды.

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Фото:ГУП "ТЭК СПб