В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что ГУП "ТЭК" начала проверку труб в двух районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В компании отметили, что сегодня специалисты проверят на прочность трубы в Кировском районе и в Красногвардейском районе. Во вторник, 28 июля, эксперты проведут диагностику в Выборгском и Калининском районах. Далее 30 июля проверка ожидается и в Невском районе.
Горожан просят не приближаться к месту вытекания воды.
Ранее мы сообщали о том, что пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой.
Фото:ГУП "ТЭК СПб
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