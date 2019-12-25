Пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой

Нарушителя разыскали и задержали.

Пьяный петербуржец грозился взорвать ЖКХ и дом на Садовой улице, мужчину задержали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

О своем намерении мужчина 1955-го года рождения сообщил по номеру "004" (ЖКХ) вечером 26-го июля. Его задержали около своего дома на Спасском переулке. По факту звонка пожилой петербуржец ничего пояснить не смог. В его отношении был составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Эвакуации из здания не проводилось, опасных предметов в доме №55 по Садовой улице не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий жилкомсервиса избил до смерти собутыльника в Колпино.

Фото: citywalls.ru