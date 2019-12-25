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Пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой
Сегодня, 9:51
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nadezhda_sib

Пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой

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Нарушителя разыскали и задержали.

Пьяный петербуржец грозился взорвать ЖКХ и дом на Садовой улице, мужчину задержали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

О своем намерении мужчина 1955-го года рождения сообщил по номеру "004" (ЖКХ) вечером 26-го июля. Его задержали около своего дома на Спасском переулке. По факту звонка пожилой петербуржец ничего пояснить не смог. В его отношении был составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". 

Эвакуации из здания не проводилось, опасных предметов в доме №55 по Садовой улице не обнаружили. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий жилкомсервиса избил до смерти собутыльника в Колпино. 

Фото: citywalls.ru

Теги: взрыв дома, жкх, задержание, сообщение о заминировании
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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