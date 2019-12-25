ТЭК проверит теплосети в четырех районах Петербурга

Испытания пройдут с 3 по 6 августа.

Грядущая неделя будет занятой для специалистов петербургского ГУП "ТЭК": с 3 по 6 августа в четырех районах города пройдут испытания сетей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 31 июля.

В понедельник, 3 августа, проверят трубопроводы в Невском районе, на следующий день протестируют сети Красногвардейского района. Два дня, 4 и 5 августа, займут работы в Красносельском районе, а 5 и 6 августа пройдет проверка сетей от котельной "Парнас" в Выборгском районе. Испытания теплосетей традиционно проводятся летом перед новым отопительным сезоном. Всего специалисты проведут до включения батарей 263 тестирования на 4,7 тысяч сетей в 16 районах города и 3 районах области.

В случае прорыва труб теплоэнергетики просят обходить места вытекания воды и сообщить о признаках дефекта в "ТЭК".



Также мы сообщали, что на участке Токсовского шоссе в Мурино начались ремонтные работы.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"