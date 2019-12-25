На участке Токсовского шоссе в Мурино начались ремонтные работы

Рабочие установят новые светофоры и проложат полосы левых поворотов.

В пятницу, 24 июля, в Мурино стартовали работы по замене покрытия на участке Токсовского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В ходе мероприятий дорожники нарисуют полосы левых поворотов, обустроят пешеходные дорожки и ограждения для безопасности, а также создадут автобусные карманы.

Кроме того, на участке появятся специальные "умные" светофоры, работа которых будет полностью зависеть от загруженности транспортного потока.

Ранее мы рассказали о том, что в СНТ "Кайвакса" под Тихвином отремонтируют главную дорогу за 8 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области