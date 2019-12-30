ТЭК нашел подвальные заведения с опасно изношенными трубами

В каждом из подвальных помещений могут взорваться трубы с кипятком.

Сотрудники петербургского ГУП "ТЭКа" выявили ряд подвальных заведений, представляющих опасность для собственников и посетителей. О проверочном рейде сообщила пресс-служба предприятия 31 января.

Многие кафе и рестораны, расположившиеся на нулевых этажах зданий, в течение долгого времени игнорировали требования ТЭКа освободить помещения, поскольку находятся в охранной зоне теплосетей. В кафе дома №52 по улице Бабушкина трубы с горячей водой пролегают прямо в зале для гостей, в соседнем кафе – под мойкой на кухне. Кроме того, в обоих кафе трубы не меняли в течение 15 лет.

Всего в списке объектов-нарушителей значится 399 подвалов, среди которых кафе, бары, магазины и склады. ТЭК отправил в арбитражный суд уже 14 исковых заявлений, четыре из которых прекратились, когда собственники помещений самовольно покинули подвалы. Остальные игнорируют требование предприятия.

Ранее с подобными нарушениями ТЭК столкнулся в отношении хостела на Черной речке.

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