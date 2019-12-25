Для 6 тыс. домов горячую воду летом отключат только на 1-4 дня

Еще в 2 тыс. домов горячей воды не будет все две недели.

Горячую воду в десяти районах Петербурга в межотопительный период выключат всего на 1-4 дня. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".

Были выбраны те районы, в которых много предприятий, и есть необходимые резервные мощности для переключения потребителей. Речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. В общей сложности в зону войдут почти 6 тыс. зданий.

На 5-10 дней горячую воду отключат в 782 зданиях, на две недели — в 2745. Это необходимо делать для проведения гидравлических испытаний и подготовки к новому отопительному сезону.

Ранее вице-губернатор Сергей Дрегваль напомнил, что ситуации, когда отключают горячую воду на две недели для диагностики, а затем продлевают срок еще на полмесяца для устранения дефектов, недопустимы.

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