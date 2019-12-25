Теплосети Красносельского района готовы к отопительному сезону

ГУП "ТЭК" завершил проверку сетей и провел плановые учения на одном из участков.

Теплосети Красносельского района признали готовыми к грядущему отопительному сезону. Специалисты петербургского ГУП "ТЭК" провели плановые учения на трубах у дома №19 по 2-й Комсомольской улице.

Энергетикам нужно было "устранить" технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 125 мм. По легенде, утром местные жители сообщили о вытекании горячей воды на газон в дежурную службу, условную температуру на улице обозначили отметкой в 20 градусов ниже нуля. В зону "бедствия" попали восемь жилых домов с 535 жителями. Ликвидация нарушения заняла у специалистов восемь часов, жилые дома перевели на резервную схему теплоснабжения. Полностью тренировка завершилась уже вечером.

Ранее мы рассказывали, что последнюю крупную мазутную котельную в Петербурге переведут на газ.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"