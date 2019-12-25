Злоумышленник грозился взорвать "Газпром Арену", ТЦ и суды в Петербурге

Неизвестный просил вести трансляцию по телевидению.

В четверг, 22 июля, злоумышленник сообщил о заминировании нескольких торговых центров в Петербурге, "Газпром Арены" и двух зданий суда. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от мужчины поступило утром на почту ФСБ России по Москве. Он пообещал поднять объекты в воздух. Злоумышленник назвал ТЦ "Европейский", "Галерею", "Питер Радугу", Арбитражный и Конституционный суд. Об эвакуации людей из Арбитражного мы писали накануне.

Все объекты осмотрела сотрудники органов внутренних дел. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Фото: Piter.TV