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Злоумышленник грозился взорвать "Газпром Арену", ТЦ и суды в Петербурге
Сегодня, 10:21
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Злоумышленник грозился взорвать "Газпром Арену", ТЦ и суды в Петербурге

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Неизвестный просил вести трансляцию по телевидению.

В четверг, 22 июля, злоумышленник сообщил о заминировании нескольких торговых центров в Петербурге, "Газпром Арены" и двух зданий суда. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от мужчины поступило утром на почту ФСБ России по Москве. Он пообещал поднять объекты в воздух. Злоумышленник назвал ТЦ "Европейский", "Галерею", "Питер Радугу", Арбитражный и Конституционный суд. Об эвакуации людей из Арбитражного мы писали накануне. 

Все объекты осмотрела сотрудники органов внутренних дел. Опасных веществ и устройств не обнаружили. 

Фото: Piter.TV

Теги: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, лжеминер, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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