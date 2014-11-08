ТЦ В Сосновом Бору начали украшать к Новому году

Рабочие начали монтировать промышленный неон.

Несмотря на то, что до Нового года осталось больше двух месяцев, подготавливаться к празднику в Сосновому Бору начали уже сейчас. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями рабочих, которые украшают ТЦ "Галактика".

Рабочие начали монтировать промышленный неон, что является первым этапом украшения торгового комплекса. Помимо этого уже разработана концепция дальнейшего оформления, которую реализуют к началу декабря.

В комментариях местные жители отметили, что итог работы выглядит очень красиво.

Ранее мы писали, что в этом году на Дворцовой площади снова появится живая ель.

Фото: Мой Сосновый Бор / Вконтакте