ТЦ В Сосновом Бору начали украшать к Новому году

Несмотря на то, что до Нового года осталось больше двух месяцев, подготавливаться к празднику в Сосновому Бору начали уже сейчас. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями рабочих, которые украшают ТЦ "Галактика".
Рабочие начали монтировать промышленный неон, что является первым этапом украшения торгового комплекса. Помимо этого уже разработана концепция дальнейшего оформления, которую реализуют к началу декабря.
В комментариях местные жители отметили, что итог работы выглядит очень красиво.
Ранее мы писали, что в этом году на Дворцовой площади снова появится живая ель.
Фото: Мой Сосновый Бор / Вконтакте
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