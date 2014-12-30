В этом году на Дворцовой площади снова появится живая ель

Но, вероятнее всего, окружать её будут старые новогодние украшения.

Новый год петербуржцы встретят в компании живой ели, которую в этом году установят на Дворцовой площади. Об этом изданию "Московский комсомолец" рассказали в пресс-службе комитета по печати.

В комитете сообщили, что прошлогодняя живая ель вызвала у петербуржцев восторг. В этом году ведомство намерено вновь порадовать горожан. Украсит ли живая ель главную городскую площадь – до конца неизвестно. Всё решит голосование, которое запустят совсем скоро.

Также в скором времени станет известно, будут ли ель окружать новые новогодние украшения или нет. Как рассказали в комитете, к 100 млн рублей, рассчитанным на украшения, добавят еще 62 млн рублей.

Ранее мы писали, что комитет по печати просит Смольный выделить ещё 369 млн рублей на подготовку к Новому году.

Фото: gov.spb.ru