  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В этом году на Дворцовой площади снова появится живая ель
Сегодня, 18:26
125
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В этом году на Дворцовой площади снова появится живая ель

0 0

Но, вероятнее всего, окружать её будут старые новогодние украшения.

Новый год петербуржцы встретят в компании живой ели, которую в этом году установят на Дворцовой площади. Об этом изданию "Московский комсомолец" рассказали в пресс-службе комитета по печати. 

В комитете сообщили, что прошлогодняя живая ель вызвала у петербуржцев восторг. В этом году ведомство намерено вновь порадовать горожан. Украсит ли живая ель главную городскую площадь – до конца неизвестно. Всё решит голосование, которое запустят совсем скоро.

Также в скором времени станет известно, будут ли ель окружать новые новогодние украшения или нет. Как рассказали в комитете, к 100 млн рублей, рассчитанным на украшения, добавят еще 62 млн рублей.

Ранее мы писали, что комитет по печати просит Смольный выделить ещё 369 млн рублей на подготовку к Новому году.

Фото: gov.spb.ru

Теги: ель, новый год, украшения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии