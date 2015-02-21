  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комитет по печати просит Смольный выделить ещё 369 млн рублей на подготовку к Новому году
Сегодня, 17:02
129
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по печати просит Смольный выделить ещё 369 млн рублей на подготовку к Новому году

0 0

Ведомство планирует достойно украсить другие районы города и туристические маршруты. 

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга просит Смольный выделить еще 369 млн рублей на подготовку города к Новому году. Об этом 25 августа на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании заявил глава комитета Владимир Рябовол. 

Средства комитет потратит на замену украшений на Невском проспекте, которые город использует уже 7 лет. Также комитет планирует достойно украсить другие районы города и туристические маршруты. 

Ранее мы писали, что комитет по образованию просит Смольный выделить ещё почти 4 млрд рублей на 2022 год.

Фото: gov.spb.ru

Теги: комитет по печати, новый год, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии