Комитет по печати просит Смольный выделить ещё 369 млн рублей на подготовку к Новому году

Ведомство планирует достойно украсить другие районы города и туристические маршруты.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга просит Смольный выделить еще 369 млн рублей на подготовку города к Новому году. Об этом 25 августа на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании заявил глава комитета Владимир Рябовол.

Средства комитет потратит на замену украшений на Невском проспекте, которые город использует уже 7 лет. Также комитет планирует достойно украсить другие районы города и туристические маршруты.

Ранее мы писали, что комитет по образованию просит Смольный выделить ещё почти 4 млрд рублей на 2022 год.

Фото: gov.spb.ru