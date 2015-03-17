ТЦ "Лидер" снесут у станции "Комендантский проспект"

Стало известно, что власти Петербурга снесут ТЦ "Лидер" на Комендантской площади. Об этом сообщает издание "Канонер" со ссылкой на сотрудника комитета имущественных отношений Андрея Туркина.
По словам Туркина, в 2021 году Пеетрбург расторг договор аренды с пользователем здания. Впоследствии КИО обратился в ККИ с просьбой снести двухэтажной здание в форме дуги.
Добавим, что ТЦ "Лидер" работает уже двадцать лет, изначально его замышляли как капитальное сооружение. Помимо него, на Комендантской площади действуют ТЦ "Атмосфера", "Миллер" и "Орион".
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Фото: arenda-trk.ru
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