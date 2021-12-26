В Зеленогорске холдинг RBI купил участок за 230 млн рублей под строительство ЖК

В компании добавили, что существующую постройку снесут.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что в Курортном районе Петербурга девелопер RBI приобрёл земельный участок с недостроенные зданием на проспекте Ленина, 38. Об это сообщили в пресс-службе компании.

Участок приобрели за 230,9 млн рублей для строительства четырёхэтажного жилого комплекса на 90 квартир. В компании добавили, что существующую постройку снесут и сдадут в эксплуатацию 6 тыс. квадратных метров построек.

Ранее мы писали, что спрос на аренду дач в Ленобласти приближается к пиковым пандемийным значениям. Сейчас самый доступный частный дом сдаётся за 15 тыс. рублей в месяц.

Фото: Piter.tv

