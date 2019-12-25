Спрос на аренду дач в Ленобласти приближается к пиковым пандемийным значениям

Сейчас самый доступный частный дом сдаётся за 15 тыс. рублей в месяц.

В пятницу, 11 марта, специалисты журнала "Загородное обозрение Салон загородной недвижимости" проанализировали спрос и предложение на рынке аренды загородного жилья Ленинградской области и пришли к выводу, что, по итогам февраля 2022 года, количество запросов приблизилось к пиковым значениям апреля 2020 года.

Спрос на аренду дач в регионе в конце месяца вырос на 17,6% относительно января. При этом в феврале интерес к аренде дач оказался больше в два раза.

Между тем, объем предложений на рынке сократился на 145 объектов. На данный момент в сегменте представлено 286 домов. Средняя ставка за год выросла на 52%, достигнув отметки в 170,2 тыс. рублей в месяц.

Наиболее доступный лот за 44 "квадрата" сдается за 15 тыс. рублей в месяц в Выборгском районе. По словам собственника, летом цена вырастет до 30 тыс. рублей. Наиболее дорогой объект оценили в 1,5 млн рублей.

Фото: Pexelx