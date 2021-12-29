ТАСС: самолёт "Нижний Новгород-Москва" экстренно сел в Шереметьево

Российский пассажирский самолёт экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Об этом рассказали представители информационного агентства ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах по региону. В СМИ уточнили, что рейс выполнял перелет из Нижнего Новгорода до Москвы. На воздушном средстве сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение приземлиться.
Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
источник агентства
В результате самолет благополучно приземлился в 14:01 часов дня по московскому времени. В настоящее время эксперты устанавливают причины срабатывания экстренного устройства в самолете.
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Фото: Piter.tv
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