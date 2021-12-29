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ТАСС: самолёт "Нижний Новгород-Москва" экстренно сел в Шереметьево
Сегодня, 15:43
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ТАСС: самолёт "Нижний Новгород-Москва" экстренно сел в Шереметьево

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Посадка прошла успешно на территории аэропорта.

Российский пассажирский самолёт экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Об этом рассказали представители информационного агентства ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах по региону. В СМИ уточнили, что рейс выполнял перелет из Нижнего Новгорода до Москвы. На воздушном средстве сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение приземлиться.

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

источник агентства

В результате самолет благополучно приземлился в 14:01 часов дня по московскому времени. В настоящее время эксперты устанавливают причины срабатывания экстренного устройства в самолете.

В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аэропорт, москва, нижний новгород, шереметьево, экстренная посадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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