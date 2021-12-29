В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Разрушений и жертв нет ни на земле, ни в воздухе.

В Новгородской области российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным министерства по обороне РФ, никто из членов экипажа или местного населения на земле не пострадал. Инцидент зафиксирован утром 29 января во время совершения планового взлета. По предварительным сведениям, причиной произошедшего является техническая неисправность воздушного боевого борта.

В результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. пресс-служба Минобороны РФ

На месте работает специальная комиссия Воздушно-космических сил России. По результату технического обслуживания и проведения обследования самолета он будет возвращен на службу в кратчайшие сроки.

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Фото: Минобороны России

