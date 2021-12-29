Минобороны России: в Белоруссию переброшен дивизион из 12 ЗРПК "Панцирь-С"

Средства ВВО примут участие в проверке сил реагирования.

В Минобороны России заявили о том, что на территорию Белоруссии переброшен дивизион из 12 зенитно-пушечных "Панцирь-С". Такое заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. По данным специалистов, ЗПРК будут принимать участие в проверке сил реагирования, проводимого в рамках Союзного государства.

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают передислокацию. Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки "Панцирь-С" Восточного военного округа. пресс-служба Минобороны РФ

Ранее в Минобороны уточнили, что проверка боеготовности войск пройдет в два этапа. На первом этапе, проводимом до 9 февраля, будет выполнена передислокация, а также формирование в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии. Венные займутся охраной и защитой значимых государственных и военных объектов, границы в воздушном пространстве. В маневрах примут участие подразделения противовоздушной обороны.

Резников назвал российские войска в Белоруссии оккупационными.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

