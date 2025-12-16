В России рассказали о том, что произошло с украинцами, которые убили нескольких инструкторов на полигоне.

Украинских мобилизованных солдат после мятежа на полигонах учебного центра "Десна" в Черниговской области до окончания подготовки распределили по подразделениям Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились в российских силовых структурах. Ранее в надзорном ведомстве говорили о том, что бойцы устроили мятеж на территории центра "Десна", в результате чего погибло несколько местных инструкторов.

В Черниговской области после мятежа на полигонах учебного центра "Десна" мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении. источник СМИ

Напомним, что всеобщая мобилизация объявлена властями на Украине с февраля 2022 года. Неоднократно этот режим продлевался. Первоначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года по правительственному решению возраст граждан, отправляемых на службу, был снижен до 25 лет.

В Киеве протест против мобилизации привел к столкновению с ТЦК и полицией.

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