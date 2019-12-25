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ТАСС: в Сочи в море упал воздушный шар с четырьмя людьми
Сегодня, 9:43
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ТАСС: в Сочи в море упал воздушный шар с четырьмя людьми

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Люди выбрались из воды при помощи рыбаков.

В Сочи в море упал воздушный шар с четырьмя пассажирами. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренном ведомстве Краснодарского края. Потерпевшие находились в Черном море, пока их не спасли местные рыбаки. В настоящее время официальными подтверждениями инцидента в информационном агентстве не располагают.

Четыре человека находились на борту шара. Очевидцы сообщили о падении в акватории моря.

источник агентства

Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты после столкновения.

Фото: Pixabay.com

Теги: воздушный шар, сочи
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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