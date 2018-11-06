Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты после столкновения

После столкновения с другой спортсменкой у него запутались стропы.

Во Франции два парапланериста столкнулись на высоте почти в полторы тысячи метров. Момент столкновения и падения зафиксировала камера одного из парапланеристов.

ЧП произошло недалеко от озера Эгебелет в департаменте Савойя. Тридцатиоднолетний Себастьян Ватье уже 5 лет занимается мотопарапланеризмом и год — парапланеризмом. Во время полета на параплане он столкнулся с девушкой. В этот момент стропы запутались, поэтому молодой человек начал падать.

При падении параплан зацепился за ветки деревьев, поэтому Ватье повис в воздухе. Также на 10 минут он потерял сознание. Спортсмен, виноваты в этом столкновении оба. Никто серьезно не пострадал.

В прошлом году индийский пилот параплана хотел спасти туриста и погиб сам.

Видео: YouTube/ Sébastien Watier